Суд оштрафовал петербуржца за пацифистскую надпись и постановил уничтожить баллончик с краской

Пушкинский районный суд рассмотрел административное дело о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) против петербуржца Анатолия Янковского, сообщила 3 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, накануне утром Янковский оставил на ограждении мусорного контейнера на Новгородском проспекте в Шушарах лаконичный призыв с пацифистским содержанием. Правоохранители сочли сделанную белой краской надпись дискредитирующей действия российской армии на территории ЛНР и ДНР.

В ходе заседания Янковский вину признал и раскаялся в содеянном, передает судебная пресс-служба. Он рассказал, что ехал в машине и слушал радио с обсуждением политических новостей. Под впечатлением от услышанного он якобы "разволновался, решил остановиться и выразить на мусорном контейнере свое мнение" при помощи имевшегося в машине баллончика с белой эмалью. В тот момент, когда петербуржец дописывал лозунг, к нему приблизился полицейский и потребовал прекратить, что и было исполнено.

Суд счел вину Янковского доказанной и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Баллончик, с помощью которого была сделана надпись, подлежит уничтожению, добавили в судебной пресс-службе.