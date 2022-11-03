До конца года в Ленобласти рассчитывают обеспечить жильем 3,6 тысячи обманутых дольщиков

Вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский озвучил планы завершить до конца 2022 года возведение 12 долгостроев на территории региона, сообщил 3 ноября портал Online47. По словам чиновника, это позволить обеспечить жильем около 3,6 тысячи обманутых дольщиков.

"Всего жильем к Новому году планируется обеспечить около 3,6 тысячи обманутых дольщиков в 12 домах. Строители завершают отделку, наружное благоустройство и подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций", — заявил Барановский на рабочем совещании с заказчиками и подрядчиками проблемных жилых комплексов.

Всего региональный фонд защиты прав дольщиков рассчитывает ввести в строй четыре корпуса ЖК "Щегловская усадьба" и по одному зданию в ЖК "Ёлки Вилладж" и "Солнце". Кроме того, работы на ряде проблемных объектов ведутся при поддержке инвесторов.

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