ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:04

До конца года в Ленобласти рассчитывают обеспечить жильем 3,6 тысячи обманутых дольщиков

фото ЗакС политика До конца года в Ленобласти рассчитывают обеспечить жильем 3,6 тысячи обманутых дольщиков

Вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский озвучил планы завершить до конца 2022 года возведение 12 долгостроев на территории региона, сообщил 3 ноября портал Online47. По словам чиновника, это позволить обеспечить жильем около 3,6 тысячи обманутых дольщиков.

"Всего жильем к Новому году планируется обеспечить около 3,6 тысячи обманутых дольщиков в 12 домах. Строители завершают отделку, наружное благоустройство и подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций", — заявил Барановский на рабочем совещании с заказчиками и подрядчиками проблемных жилых комплексов.

Всего региональный фонд защиты прав дольщиков рассчитывает ввести в строй четыре корпуса ЖК "Щегловская усадьба" и по одному зданию в ЖК "Ёлки Вилладж" и "Солнце". Кроме того, работы на ряде проблемных объектов ведутся при поддержке инвесторов.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама