Депутатам Гражданки снова не дали вмешиваться в муниципальные программы

Группа депутатов МО "Гражданка" внесла на рассмотрение совета предложение об изменениях в положение о бюджетном процессе. В частности, мундепы хотели позволить себе рассматривать муниципальные программы и вносить в них изменения. Также планировалось утвердить порядок этой процедуры. Для принятия проекта не хватило трех голосов.

Один из авторов проекта депутат Вадим Сафонов утверждает, что сейчас местная администрация Гражданки самостоятельно разрабатывает муниципальные программы и бюджет. По словам Сафонова, муниципалы никак не могут на него повлиять. Проект, предложенный депутатами, должен решить эту проблему.

На заседании 2 ноября против принятия документа выступила сотрудница муниципалитета. О том, что документ противоречит действующему законодательству, заявила юристка муниципального совета Екатерина Мучкина.

- Последствия какие? Во-первых, протест прокуратуры. Несмотря на протест прокуратуры, любой участник бюджетного процесса может оспорить данный нормативный акт в судебном порядке. Отмена решения в судебном порядке и не приведение в соответствие решений влечет за собой более существенные последствия для представительного органа. Роспуск, - сказала Мучкина.

Депутаты, которые выступают за принятие документа, не считают участие в формировании муниципальных программ чем-то незаконным, а наоборот, их прямая обязанность.

- Исключительным полномочием представительного органа является утверждение не только экономических параметров бюджета, но движение денег по статьям, что имеет прямое отношение к муниципальным программам, - сказал Сафонов на заседании.

Идею поддержали 8 из 11 депутатов. Глава МО Елена Беляева проголосовала против. Теперь документ снова отправится на доработку. Это уже пятая попытка муниципального совета внести изменения в бюджетный процесс.

Константин Леньков