Суд в Петербурге запретил информацию на двух сайтах платной скорой помощи

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело о запрете в России информации, распространяемой на двух сайтах платной скорой помощи, сообщила 3 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

Иск был подан прокуратурой. "В обоснование заявления истец указал, что на указанных сайтах выявлена информация с признаками публичной оферты о предоставлении различных видов скорой медицинской помощи неустановленными лицами", — уточнила судебная пресс-служба.

Суд установил, что на обоих сайтах продвигается деятельность ООО "Скорая — 24", при этом по указанным на ресурсах адресам компания не зарегистрирована. Согласно реестру лицензий на осуществление медицинской деятельности, в Петербурге по названному адресу зарегистрирована другая компания.

В результате суд встал на сторону прокуратуры и постановил запретить в России распространение материалов, размещенных на обоих сайтах.