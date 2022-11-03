"Sayonara": Автомобильный бренд Infiniti заявил об уходе из РФ

Автомобильный концерн премиум-класса Infiniti известил об уходе с российского рынка, попрощавшись с владельцами авто по-японски, пишет издание Autonews в четверг, 3 ноября.

Сообщение представители компании сопроводили японской мудростью.

"Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла", — высказались в Infiniti.

Напоследок компания решила сказать россиянам "Sayonara", что в переводе с японского означает "до свидания".

В то же время в компании заявили, что продолжат и далее оказывать владельцев автомобилей все необходимые сервисные услуги.

Отметим, что Infiniti никогда не имела собственных заводов в РФ, все машины поставлялись из-за границы. Поставки новых автомобилей прекратились в марте.