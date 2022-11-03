Смольный увеличил резервный фонд 2022 года еще на 4,49 млрд рублей

Правительство Петербурга приняло постановление об увеличении резервного фонда 2022 года на 4,49 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города 3 ноября.

Согласно постановлению, деньги на резервный фонд забирают у пяти ведомств. Комитет по образованию лишается 598 млн рублей, которые ранее выделили на субсидии АНО "Дирекция по организации и проведению социально значимых программ". У комитета по развитию транспортной инфраструктуры забрали 507 млн рублей с расходов на изымаемые земельные участки, у комитета по благоустройству - 710 млн рублей с ранее запланированных трат на проект "Комфортная городская среда", а у комитета по печати и взаимодействию со СМИ - 796 млн рублей с инвестиций на программу "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге". Самую большую сумму забрали у комитета по промышленной политике, инновациям и торговле - 1,87 млрд рублей, которые должны были потратить на "Особую экономическую зону".

В постановлении указано, что решение принято в соответствии с законом о бюджете. Из него следует, что правительство может перераспределять бюджетные деньги "в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда" (п.5 ст.7).

Ранее правительство уже предложило депутатам увеличить фонд на 20,7 млрд рублей до 48,2 млрд рублей. Парламент предварительно согласовал такой рост суммы.

София Саттарова