Петербург получил новые партии вакцин от гриппа и ковида

В общей сложности 378 тысяч доз вакцины от гриппа "Совигрипп" и более 39 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступило в Петербург, известили 3 ноября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

"На данный момент в наличии у медиков вакцины [от гриппа] трех наименований: "Совигрипп" для взрослого населения, "Ультрикс Квадри" для детей и "Ультрикс Квадри" для беременных женщин. На сегодняшний день в Петербурге привито от гриппа 2 042 546 человек", — рассказал вице-губернатор.

Всего за неделю от гриппа было привито более 32 тысяч человек, 96 прививочных бригад работали на 136 объектах в 12 районах Петербурга, а в девяти районах горожане могли вакцинироваться в 24 передвижных прививочных пунктах.

Что касается коронавируса, то, согласно данным петербургского Управления Роспотребнадзора, за неделю количество новых случаев заболевания ковидом уменьшилось на 12 %, а количество госпитализаций — на 9 %. "Всего в Санкт-Петербурге работает 181 пункт вакцинации, где можно привиться от коронавирусной инфекции, также продолжают работу выездные прививочные бригады", — отметили в аппарате Эргашева.

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