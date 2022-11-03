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Новости 20:32

Петербуржец скончался после задержания сотрудниками полиции

фото ЗакС политика Петербуржец скончался после задержания сотрудниками полиции

Петербуржец Владислав Шушминцев скончался спустя сутки после того, как был задержан возле своего дома сотрудниками полиции, рассказала 3 ноября "Бумага" со ссылкой на "Команду против пыток" — объединение правозащитников, пришедшее на смену "Комитету против пыток"* после признания его иноагентом.

Как сообщило издание, рано утром 16 октября Шушминцев попытался попасть в квартиру, но не смог открыть дверь из-за отсутствия ключей. Тогда он полез через козырек подъезда. Увидев это, его мать испугалась и позвонила в экстренные службы. Первой на место приехала полиция.

По утверждению правозащитников, силовики задерживали Шушминцева полтора часа. "Бумага" опубликовала видеозапись, на которой, по словам вдовы умершего, зафиксировано происходившее с ее мужем — в том числе то, как полицейские толкают его и валят через металлическую ограду. Один из очевидцев припомнил, что кто-то из сотрудников МВД якобы вставал на Шушминцева ногами, а второй будто бы видел, как его связывали ремнями, веревками и скотчем.

Приехавшая на место карета скорой помощи не трогалась с места в течение примерно 20 минут после того, как в нее отнесли Шушминцева, утверждает "Бумага". При этом вдова мужчины рассказывает, что в Елизаветинскую больницу его привезли уже в состоянии клинической смерти с переломом носа и тяжелой травмой головы. Врачи ввели петербуржца в искусственную кому, на следующий день он скончался. Согласно информации "Команды против пыток", причиной смерти указан травматический отек головного мозга и кровоизлияние.

Вдова погибшего подала заявление о преступлении в следственный отдел СК РФ по Выборгскому району Петербурга, а также обратилась за юридической помощью к правозащитникам.

*Минюст включил "Комитет против пыток" в реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов


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