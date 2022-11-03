Петербуржец скончался после задержания сотрудниками полиции

Петербуржец Владислав Шушминцев скончался спустя сутки после того, как был задержан возле своего дома сотрудниками полиции, рассказала 3 ноября "Бумага" со ссылкой на "Команду против пыток" — объединение правозащитников, пришедшее на смену "Комитету против пыток"* после признания его иноагентом.

Как сообщило издание, рано утром 16 октября Шушминцев попытался попасть в квартиру, но не смог открыть дверь из-за отсутствия ключей. Тогда он полез через козырек подъезда. Увидев это, его мать испугалась и позвонила в экстренные службы. Первой на место приехала полиция.

По утверждению правозащитников, силовики задерживали Шушминцева полтора часа. "Бумага" опубликовала видеозапись, на которой, по словам вдовы умершего, зафиксировано происходившее с ее мужем — в том числе то, как полицейские толкают его и валят через металлическую ограду. Один из очевидцев припомнил, что кто-то из сотрудников МВД якобы вставал на Шушминцева ногами, а второй будто бы видел, как его связывали ремнями, веревками и скотчем.

Приехавшая на место карета скорой помощи не трогалась с места в течение примерно 20 минут после того, как в нее отнесли Шушминцева, утверждает "Бумага". При этом вдова мужчины рассказывает, что в Елизаветинскую больницу его привезли уже в состоянии клинической смерти с переломом носа и тяжелой травмой головы. Врачи ввели петербуржца в искусственную кому, на следующий день он скончался. Согласно информации "Команды против пыток", причиной смерти указан травматический отек головного мозга и кровоизлияние.

Вдова погибшего подала заявление о преступлении в следственный отдел СК РФ по Выборгскому району Петербурга, а также обратилась за юридической помощью к правозащитникам.

*Минюст включил "Комитет против пыток" в реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов