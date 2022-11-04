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Новости 10:36

"У этого чуда есть имя — русский народ": Беглов выпустил поздравление с Днем народного единства

фото ЗакС политика "У этого чуда есть имя — русский народ": Беглов выпустил поздравление с Днем народного единства

Губернатор Александр Беглов опубликовал 4 ноября в социальных сетях поздравление с Днем народного единства, изрядную часть которого посвятил Донбассу и Мариуполю.

Вспомнив об изгнании поляков из Москвы в 1612 году, Беглов счел нужным добавить: "Некоторые современные историки называют случившееся тогда — чудом. Но у этого чуда есть имя — русский народ".

После этого петербургский градоначальник обратил свой взор в сторону новых территорий. По его словам, сейчас Россия "вновь переживает непростые времена". "Мы пришли на помощь жителям Донбасса", — сообщил Беглов и добавил, что в течение последних восьми лет в них якобы "пытались убить даже мысль называть себя русскими".

"Мы приняли их в свою семью. Встали на их защиту. Потому что где бы мы не жили, мы — единый народ. Мы — россияне!" — завершил поздравление Беглов.


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