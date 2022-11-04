В своем новом посте в Telegram Медведев упомянул "нацистов-наркоманов", "хрюкающих подсвинков" и "верховного властелина ада"

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал 4 ноября в своем Telegram-канале поста с "ответами на простые вопросы в День народного единства". Текст под названием "Почему наше дело правое" оформлен в виде ответов на вопросы о спецоперации на Украине.

Свой пост Медведев начинает с утверждения, что Россия — "огромная и богатая страна" и "нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке". В то же время сейчас Россия борется "за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю".

Против России, по версии Медведева, сегодня выступает "часть умирающего мира". С его слов, это "кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни", компанию которым составляет "разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной".

Что касается России, то она располагает возможностью "отправить всех врагов в геенну огненную", но не в том видится Медведеву ее задача. "Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь", — объявил бывший президент и поздравил читателей с праздником.