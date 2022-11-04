В сквере Товстоногова стартовала реконструкция системы освещения

В сквере Товстоногова на Петроградской стороне ведутся работы по замене системы освещения, рассказала 4 ноября пресс-служба губернатора. В Смольном рассчитывают, что после завершения реконструкции "еще одно садово-парковое пространство Петроградского района станет более комфортным для вечерних прогулок".

Первые фонари в сквере появились в 1977 году, сейчас зеленую зону близ Троицкой площади освещают 27 устаревших натриевых светильников, а электроснабжение фонарей происходит в том числе и благодаря воздушным линиям.

Работы в сквере стартовали в октябре, сейчас там роются траншеи и устанавливаются закладные детали под новые опоры. "В 2023 году здесь установят 47 чугунных опор со светодиодными фонарями, проложат в земле 1,3 км кабельных линий", — пообещали в Смольном.

Фото: www.gov.spb.ru