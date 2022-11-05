При пожаре в костромском кафе погибло пятнадцать человек

В результате пожара, случившегося в одном из кафе в Костроме, скончалось пятнадцать человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В заведении общепита под названием "Полигон" полностью обрушилась крыша, площадь которой составляла 3,5 тысячи кв. метров.

Причиной возгорания спасатели называют использование пиротехники.

"По предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы", - рассказали агентству.

Глава региона Сергей Ситников сообщил в своем Telegram-канале, что пять человек получили легкие травмы. Он лично выехал на место происшествия. В связи с инцидентом прокуратура проводит проверку.