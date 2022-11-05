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Новости 11:05

Страны СНГ приняли рекордное число россиян за последние пять лет

фото ЗакС политика Страны СНГ приняли рекордное число россиян за последние пять лет

Федеральная служба безопасности опубликовала статистику, касающуюся выезда россиян в страны ближнего зарубежья с июля по сентябрь нынешнего года. Из нее следует, что отъезд в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стал самым многочисленным за последние пять лет. Документ изучил РБК.

Всего за обозначенный период из страны выехали 9,7 млн человек, и это почти в два раза больше, чем во втором квартале года. При этом 70% людей выезжали в пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Финляндию и Грузию.

Еще один рекорд был зафиксирован на финской границе после объявления в России частичной мобилизации: через пункт пропуска за сутки выехало более тысячи автомобилей.


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