Страны СНГ приняли рекордное число россиян за последние пять лет

Федеральная служба безопасности опубликовала статистику, касающуюся выезда россиян в страны ближнего зарубежья с июля по сентябрь нынешнего года. Из нее следует, что отъезд в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стал самым многочисленным за последние пять лет. Документ изучил РБК.

Всего за обозначенный период из страны выехали 9,7 млн человек, и это почти в два раза больше, чем во втором квартале года. При этом 70% людей выезжали в пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Финляндию и Грузию.

Еще один рекорд был зафиксирован на финской границе после объявления в России частичной мобилизации: через пункт пропуска за сутки выехало более тысячи автомобилей.