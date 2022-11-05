В Петербурге по делу о превышении полномочий арестовали двух полицейских

Октябрьский районный суд Петербурга постановил отправить в следственный изолятор полковника внутренней службы МВД Сергея Лисового, о чем сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Под стражу также заключили его коллегу Сергея Елисеева, проходящего вместе с ним по делу о превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК). Под арестом они пробудут по меньшей мере до 1 января. Оба силовика просили о менее строгой мере пресечения.

По версии следствия, полицейские с целью получить нематериальную выгоду при госзакупках указывали заведомо ложные сведения в техническую документацию, таким образом "создав преимущественные условия для заключения и исполнения государственных контрактов с ООО "Бюро оценки" и ООО "Авторестарт" на оказание услуг по определению рыночной стоимости и реализации ТС".

Ущерб, принесенный их действиями МВД, оценивают более чем в 8,5 млн рублей.