В Петербурге стартовал переход на новую систему зимней уборки дворов

Петербургский губернатор Александр Беглов в процессе объезда Выборгского района констатировал, что город начал переход к новой модели зимней уборки. Теперь, как сообщает пресс-служба городского правительства, эту деятельность будут осуществлять городские организации, а сам процесс перехода отнимет примерно полтора года.

Для реализации реформы было закуплено почти 1200 машин для уборки, произведенных в России и Белоруссии, что в Смольном оценивают как самую крупную закупку коммунальной техники в постсоветской истории города. Реформа призвана также усовершенствовать условия, в которых трудятся рабочие.

"У них должна быть хорошая форма, места для обогрева и отдыха", - заявил Беглов.

Отмечается, что для предстоящей зимы жилищное агентство Выборгского района уже получило весь необходимый объем техники.