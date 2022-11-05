Скончался бывший первый заместитель Лужкова

В Москве в возрасте 75 лет ушел из жизни первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов, с 1991 года работавший на различных должностях в мэрии. Об этом сообщили в сообществе Московской торгово-промышленной палаты "ВКонтакте".

"С именем Петра Николаевича Аксенова навеки будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали", - говорится в сообщении.

Вершиной карьеры Аксенова стала его работа на посту первого заместителя мэра Москвы. Эту должность он занимал в 2000-х годах при Юрии Лужкове.