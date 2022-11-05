РФС продлил контракт с Валерием Карпиным

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин останется руководить национальной командой до 1 августа 2024 года. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, новый контракт со специалистом предусматривает возможность совмещения должности с работой в футбольном клубе "Ростов". Глава РФС Александр Дюков положительно оценил результаты сборной за последние 15 месяцев, которые спортсмены провели под руководством Карпина.

"Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям", - отметил сам тренер.

Из восьми проведенных при Карпине матчей команда выиграла шесть.

фото: Коммент.Шоу / YouTube (скриншот)