Петербургские дорожники убирают последствия первого снегопада с улиц города

В воскресенье, 6 ноября, в Петербург пришёл первый снег, что привело к активизации всех дорожных спецслужб. Отчёт об уборке приводит пресс-служба комитета по благоустройству города.

Так, пешеходные зоны и магистрали начали обрабатывать специальными противогололёдными смесями, перед этим улицы помыли солевыми растворами.

"Продолжают и сейчас, уделяя особое внимание сложным участкам, мостам, спускам, подъёмам, большим перекрёсткам и подходам к социально важным объектам", — отчитались в комблаге.

Невзирая на грядущее погодное потепление, горожан призывали быть максимально аккуратными на улицах. Вопросы по уборке можно задать по телефону 314-60-13.