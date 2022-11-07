В школах Петербурга проведут уроки по кибербезопасности

Председатель петербургского Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что родители и школьные педагоги смогут подтянуть свои знания о кибербезопасности: уроки проведут в ряде учебных заведений. Сообщение спикера парламента приведено в его Telegram-канале.

— Я не понаслышке знаю, что категоричный запрет гаджетов приводит только к конфликтам. Полезнее объяснить правила онлайн-поведения: не указывать домашний адрес, номер школы, информацию о родственниках и свою геопозицию, — поделился знаниями Бельский.

В период с октября по декабрь специалисты по кибербезопасности будут проводить обучающие уроки в 200 школах города, курс совокупно пройдут порядка 10 тысяч детей.