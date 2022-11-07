Петербуржцев спрашивают о необходимости переименования Казанской улицы на Малой Охте

Топонимическая комиссия Петербурга решила поинтересоваться у горожан резонностью переименования Казанской улицы на Малой Охте, организовав соответствующий опрос на портале госуслуг.

С предложением о переименовании улицы к городским властям обратились её жители. Они обратили внимание на то, что некоторые сервисы доставки и такси часто путают их адрес с Казанской улицей в центре Северной столицы.

В связи с этим Казанской улице, которая проходит от проспекта Шаумяна до Гранитной улицы в Красногвардейском районе, предлагается присвоить статус переулка. Вносить правки в документы местным жителям не придётся. Опрос завершится 30 ноября.