В Ленобласти стартовал прием заявок от семей мобилизованных на компенсацию половины стоимости ЖКУ

Начиная с 7 ноября в Ленинградской области семьи мобилизованных граждан могут подавать заявления на компенсацию 50% платы за жилищно-коммунальные услуги, следует из сообщения пресс-службы региональной администрации.

"Мера поддержки распространяется на всех членов семьи мобилизованных граждан на одно жилое помещение по выбору получателя", — указали в пресс-службе.

Подать заявление могут как сами мобилизованные на территории Ленобласти граждане, так и их супруги или совместно проживающие с ними дети до 18 лет (либо же до 23 лет, если речь идет о студентах на очной форме обучения). За более подробной информацией о компенсациях сотрудники пресс-службы рекомендовали обращаться в Центр соцзащиты населения или же в МФЦ.