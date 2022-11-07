ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:59

Беглов отбыл с визитом в Ташкент

фото ЗакС политика Беглов отбыл с визитом в Ташкент

Официальная делегация Петербурга с Александром Бегловым во главе прибыла в столицу Узбекистана Ташкент, известила 7 ноября пресс-служба губернатора. Здесь представители Северной столицы посетили Волгоградское кладбище, где Беглов возложил цветы к мемориалу Боевой славы и к мемориальной плите в честь воинов-узбекистанцев, принимавших участие в защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Помимо Ташкента, петербургская делегация намерена также посетить Самарканд. В ходе визита Беглов намерен встретиться с министром спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым и хокимами Ташкента и Самарканда, а также принять участие в бизнес-форуме.

"Также Александр Беглов встретится с проживающими в Ташкенте жителями блокадного Ленинграда", — известили в Смольном о других его планах и добавили, что губернатор собирается поучаствовать в церемонии закладки камня на месте будущего памятника жителям Узбекистана, принимавшим эвакуированных ленинградцев в годы войны.

Фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама