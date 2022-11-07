Беглов отбыл с визитом в Ташкент

Официальная делегация Петербурга с Александром Бегловым во главе прибыла в столицу Узбекистана Ташкент, известила 7 ноября пресс-служба губернатора. Здесь представители Северной столицы посетили Волгоградское кладбище, где Беглов возложил цветы к мемориалу Боевой славы и к мемориальной плите в честь воинов-узбекистанцев, принимавших участие в защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Помимо Ташкента, петербургская делегация намерена также посетить Самарканд. В ходе визита Беглов намерен встретиться с министром спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым и хокимами Ташкента и Самарканда, а также принять участие в бизнес-форуме.

"Также Александр Беглов встретится с проживающими в Ташкенте жителями блокадного Ленинграда", — известили в Смольном о других его планах и добавили, что губернатор собирается поучаствовать в церемонии закладки камня на месте будущего памятника жителям Узбекистана, принимавшим эвакуированных ленинградцев в годы войны.

Фото: gov.spb.ru