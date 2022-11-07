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Новости 13:35

Объём инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" достиг почти 80 млрд рублей

фото ЗакС политика Объём инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" достиг почти 80 млрд рублей

Объём инвестиций резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" значительно вырос в первом полугодии текущего года, известил в своём Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

На протяжении обозначенного времени в ОЭЗ вложили 78,7 млрд рублей, что на 5 млрд больше, чем годом ранее. Темпы инвестирования удалось увеличить за счёт вкладов резидентов в действующие предприятия, к примеру - в фармацевтическую отрасль.

Ранее петербургский глава Александр Беглов отмечал, что проект ОЭЗ "Санкт-Петербург" остаётся одним из самых успешных по сравнению с другими российскими регионами. В прошлом году в Особой экономической зоне открыли пять новых производств.

В 2021 году совокупный объём поставок фармкомпаний в ОЭЗ превысил 119 млн упаковок. По сравнению с прошлым годом прирост составил 16%. Вклад выпускающих медицинские препараты компаний в ОЭЗ составил свыше 62 млрд рублей.


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