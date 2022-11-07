Путин почти на три тысячи человек увеличил штатную численность органов прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности органов прокуратуры, документ опубликован 7 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. В прошлый раз глава государства корректировал численность сотрудников прокуратуры 3 октября.

"Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 54 198 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3 583 единиц", — говорится в тексте указа.

Месяцем ранее Путин установил штатную численность сотрудников прокуратуры на уровне 51 410 человек, сотрудников военной прокуратуры — в количестве 3 201 человека. Таким образом, с начала октября общая штатная численность органов прокуратуры в России выросла на 2 788 человек.

Также документ содержит распоряжение правительству страны о выделении Генпрокуратуре дополнительных ассигнований из федерального бюджета на увеличение штатной численности.