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Новости 15:29

Путин почти на три тысячи человек увеличил штатную численность органов прокуратуры

фото ЗакС политика Путин почти на три тысячи человек увеличил штатную численность органов прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности органов прокуратуры, документ опубликован 7 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. В прошлый раз глава государства корректировал численность сотрудников прокуратуры 3 октября.

"Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 54 198 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3 583 единиц", — говорится в тексте указа.

Месяцем ранее Путин установил штатную численность сотрудников прокуратуры на уровне 51 410 человек, сотрудников военной прокуратуры — в количестве 3 201 человека. Таким образом, с начала октября общая штатная численность органов прокуратуры в России выросла на 2 788 человек.

Также документ содержит распоряжение правительству страны о выделении Генпрокуратуре дополнительных ассигнований из федерального бюджета на увеличение штатной численности.


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