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Новости 19:47

С начала апреля пассажиры совершили более 30 миллионов поездок по тарифу "60 минут"

фото ЗакС политика С начала апреля пассажиры совершили более 30 миллионов поездок по тарифу "60 минут"

В период с 1 апреля по 1 ноября петербуржцы и гости города совершили почти 32 миллиона поездок с использованием пересадочного тарифа "60 минут", сообщил комитет по транспорту 7 ноября. По утверждению чиновников, речь идет о 22% от общего количества поездок по карте "Подорожник", совершенных за эти семь месяцев.

Тариф предназначен для поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях. По карте "Подорожник" пассажир платит за первую поездку в течение часа 40 рублей, за следующую — 10 рублей, а в случае дальнейших пересадок едет бесплатно. "Таким образом, при использовании данного тарифа пассажир платит не более 50 рублей", — подытожили в комтрансе.

Пересадочный тариф прекращает свое действие при использовании метрополитена, напомнили чиновники. Еще одной причиной несрабатывания временного интервала пересадочного тарифа можно назвать повреждение данных на карте и реквизитов поездки. "Эта ситуация может быть вызвана преждевременным выводом электронного носителя из поля действия устройства оплаты проезда или неустойчивой работой электронного носителя", — указали в комитете.


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