В Петербурге полицейский получил условный срок за избиение велосипедиста

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор по делу полицейского Михаила Шигорина о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила 7 ноября объединенная пресс-служба городских судов. Силовик обвинялся в избиении велосипедиста ногами и руками.

По версии следствия, вечером 28 марта 2020 года Шигорин совместно с напарником заметил велосипедиста, нарушающего правила дорожного движения. Замеченный ездок пересекал без спешивания дорогу по пешеходному переходу (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ) в районе перекрестка Ланского шоссе и Новосибирской улицы. Заподозрив горожанина в причастности к кражам велосипедов, полицейские погнались за ним на патрульной машине и после погони по дворовой территории настигли.

Шигорин бросился задерживать велосипедиста и "умышленно нанес кулаками два удара в область лица, один удар ногой в область спины, а также один удар ногой в область ноги" гражданину, перечислила судебная пресс-служба. В результате последний испытал физическую боль и моральные страдания, а также получил закрытый перелом костей носа, что было квалифицировано как легкий вред здоровью.

Суд признал Шигорина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и двухлетним запретом занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.