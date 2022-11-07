"Ленсвет" обновил освещение Беломорской улицы

На Беломорской улице в Красногвардейском районе Петербурга подключены к электроснабжению 30 новых светильников на 28 опорах, сообщила пресс-служба "Ленсвета". Ранее здесь насчитывалось лишь 16 фонарей, причем за Камышинской улицей они отсутствовали, уточнили в учреждении.

"Новая система освещения объекта — это металлические опоры, современные источники света, самонесущий изолированный провод", — уточнили в "Ленсвете".

Как уточнили в учреждении, освещение на Беломорской улице появилось в 1953 году. В последний раз светотехническое оборудование здесь модернизировали в 2000 году.

Фото: Telegram-канал "СПб ГБУ Ленсвет"