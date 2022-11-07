С флагами и без задержаний: как отметили 7 ноября в Петербурге

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

В Петербурге на 105-ю годовщину Октябрьской революции прошли ежегодные собрания с возложением цветов к крейсеру "Аврора" и памятнику Ленину у Финляндского вокзала. Оба мероприятия были несогласованны, но полиция не стала никого задерживать. Даже "другороссов". Как в городе трех революций проходило 7 ноября - в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

Ежегодная встреча коммунистов традиционно прошла у крейсера "Аврора" на Петроградской набережной. В последние годы КПРФ никак не удается добиться согласования мероприятия, зато в неформальных беседах все же удается достичь компромиссов с властями и провести собрание без задержаний.

- Естественно, как только нам сообщили [об отказе], мы сразу попытались как-то переговорить, обсудить, объяснить, что дата для нас такая важная, что мы не можем на нее не выйти. В любом случае коммунисты пойдут. Мы не планируем нарушать общественный порядок. То, что мероприятие несогласованно - это, конечно, мешает нам. Стыд и позор, - рассказал ЗАКС.Ру лидер петербургских коммунистов Роман Кононенко.

Он отметил, что накануне принимал участие в мероприятии в честь 65-летия Вечного огня на Марсовом поле. Там у властей трудностей при согласовании не возникло.

За несколько дней до памятной даты КПРФ призвала своих сторонников собраться в Нахимовском сквере без флагов, но с символикой в красных тонах. Несмотря на предупреждение, за полчаса до акции набережная пестрила красными знаменами.

На "стихийный митинг" пришла коммунистическая элита Петербурга и Ленобласти. От городского парламента на встрече присутствовали лидер фракции Роман Кононенко, депутаты Дмитрий Дмитриев, Вячеслав Бороденчик и даже беспартийный Алексей Зинчук, который в сентябре прошлого года избирался в ЗакС от КПРФ. Зинчук в беседе с ЗАКС.Ру пояснил, что пришел к "Авроре" из-за ностальгических чувств из детства.

- Я в детстве с отцом ходили на 7 ноября. Я это помню: от завода Карла Маркса доходили до моста. Это ностальгия, это так было здорово, дружно. Сейчас-то память, а тогда это было прям… Идешь, настроение хорошее. Командный дух, - рассказал Зинчук.

Пока лидеры компартии выступали со скамейки, активисты раздавали собравшимся красные шарики и гвоздики. Кононенко с больным горлом, хрипя, вспоминал, как на этом месте пять лет назад отмечали 100-летие Октябрьской революции. Тогда к "Авроре" по словам Кононенко, приехали представители компартий из 90 стран. В этот раз у "Авроры" были лишь представители компартии Финляндии.

- Могли ли мы тогда подумать, что пять лет спустя всего лишь мы не сможем проводить нормально это мероприятие? Нет, не могли. Однако то, что сегодня здесь, говорит о том, что идеи Октября живы. Они живы не только в нас, организованных представителях коммунистической партии, которая является авангардом рабочего класса. Они живы в наших товарищах по всему миру, - заявил Кононенко.









У Дмитрия Дмитриева речь была посвящена в основном отсылкам к прошлому и специальной военной операции на Украине.

- Лучшие из нас, коммунисты, комсомольцы и патриоты снова защищают Москву, Ленинград, остальную Россию от коллективного врага. Защищают для того, чтобы выстроить будущее для наших детей под названием национально-ориентированная экономика. Мы-то знаем, что это национально-ориентированная экономика называется социализмом, - рассуждал Дмитриев.

Кто-то в толпе со словами "про коллективного врага я слушать не буду" ушел в глубину сквера. Дальше с пламенными речами выступал депутат областного парламента Виктор Царихин. Также из Ленобласти присутствовал Иван Апосталевский. Еще среди видных коммунистов на мероприятие пришла экс-депутат Заксобрания Петербурга Ольга Ходунова, которая с азартом выискивала в толпе знакомые лица.

После всех выступлений красная толпа двинулась к "Авроре", где их встречали сотрудники Росгвардии и ОМОНа в бронежилетах. Поначалу казалось, что силовиков на несанкционированном митинге больше, чем участников. В толпе ненавязчиво расхаживали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, которые обычно снимают происходящее на телефон. Некоторые из них даже брали шарики, чтобы влиться в происходящее.

Особой активности от представителей правоохранительных органов на митинге не наблюдалось. Даже редкие запевы "Интернационала" не вынудили полицейских требовать разойтись. Сами коммунисты тоже не стали задерживаться у крейсера.











Примерно в то же время свое мероприятие устроили на площади Ленина у Финляндского вокзала сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова". Среди присутствующих были представители "РОТ-Фронта" и других объединений.

У другороссов контакт с силовиками выдался плотнее. Последние буквально дышали собравшимся в затылки. "Лимоновцы" тоже долго задерживаться на площади не стали: выслушав выступления лидера "РОТ-Фронта" Виктора Тюлькина и координатора петербургского отделения незарегистрированной партии Андрея Дмитриева, собравшиеся сделали коллективное фото на фоне памятника вождю.











Собрание другороссов и их соратников вышло малочисленным по сравнению с возложением цветов коммунистов. У "Авроры" без труда можно было насчитать сотню человек, а на площади Ленина лишь несколько десятков.

Константин Леньков