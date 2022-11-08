В Москве полиция пришла с обыском к националисту Демушкину

Националист Дмитрий Демушкин сообщил ранним утром 8 ноября о визите силовиков. "6 утра ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная", — написал он в своем Telegram-канале.

Информацию о визите силовиков подтвердил РБК адвокат Демушкина Олег Колесников. "В 6.30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени", — сообщил юрист изданию. По его словам, обыск может быть "связан с журналистской деятельностью" его нанимателя.

В свою очередь, источники в правоохранительных органах подтвердили ТАСС возможность задержания политика. "В квартире Демушкина в Москве идет обыск, вероятно, он будет задержан", — привело агентство слова своего собеседника.

Дмитрий Демушкин известен в частности как один из организаторов "Русских маршей". В 2017 году Нагатинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам лишения свободы по статье о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). В 2019 году Демушкин освободился досрочно. В том же году он был исключен из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Демушкина