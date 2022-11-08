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Новости 11:04

Набиуллина рекомендовала не преуменьшать эффект от санкций на экономику

фото ЗакС политика Набиуллина рекомендовала не преуменьшать эффект от санкций на экономику

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала не преуменьшать влияние западных санкций на российскую экономику, передает 8 ноября РИА "Новости". По ее словам, отгородиться от воздействия ограничительных мер будет невозможно.

"Санкции — очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно", — приводит информагентство слова Набиуллиной, произнесенные на совместном заседании комитетов Госдумы, рассматривающих "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов".

В частности, глава Центробанка заявила о невозможности повлиять на состояние глобальной экономики и, следовательно, на спрос на российский экспорт. Также она отметила влияние санкций на изменение географии российского импорта и экспорта. По ее словам, меры против России приводят к разрыву старых внешнеэкономических связей и требуют появления новых, при этом экономика сейчас проходит период структурной трансформации.

В то же время, по словам Набиуллиной, санкционное давление сказывается на положении и других стран мира.


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