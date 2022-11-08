Набиуллина рекомендовала не преуменьшать эффект от санкций на экономику

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала не преуменьшать влияние западных санкций на российскую экономику, передает 8 ноября РИА "Новости". По ее словам, отгородиться от воздействия ограничительных мер будет невозможно.

"Санкции — очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно", — приводит информагентство слова Набиуллиной, произнесенные на совместном заседании комитетов Госдумы, рассматривающих "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов".

В частности, глава Центробанка заявила о невозможности повлиять на состояние глобальной экономики и, следовательно, на спрос на российский экспорт. Также она отметила влияние санкций на изменение географии российского импорта и экспорта. По ее словам, меры против России приводят к разрыву старых внешнеэкономических связей и требуют появления новых, при этом экономика сейчас проходит период структурной трансформации.

В то же время, по словам Набиуллиной, санкционное давление сказывается на положении и других стран мира.