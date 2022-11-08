Миронов хочет десятикратно повысить пособие по безработице

Новая редакция закона "О занятости населения", подготовленная Минтрудом, должна предусматривать такой способ борьбы с безработицей, как повышение соответствующего минимального пособия в десять раз, считает лидер справедливороссов Сергей Миронов. Таким образом оно будет приравнено к одному МРОТ. В свою очередь, максимальное пособие по безработице в представлении депутата должно измеряться двумя МРОТ.

"На сегодня даже максимальное пособие почти на 3 тысячи рублей меньше прожиточного минимума и МРОТ. Минимальное составляет 1500 рублей. Уровень господдержки автоматически превращает безработных в нищих", - посетовал политик, цитируемый собственной пресс-службой.

Миронов также напомнил о до сих пор не принятой инициативе своих коллег по партии, а именно о квотировании предприятиями рабочих мест для наиболее уязвимых категорий сограждан: инвалидов, предпенсионеров и начинающих специалистов.