В барах на Рубинштейна прошли обыски по делу об организованном обмане посетителей

Петербургские правоохранители 8 ноября провели следственные действия в увеселительных заведениях на улице Рубинштейна: как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, силовики выявили масштабную мошенническую схему. По версии следствия, владельцы и сотрудники нескольких баров, распределяя между собой роли, обманывали состоятельных клиентов.

Для реализации своего умысла, следует из материалов дела, члены ОПГ задействовали женщин, которых полицейские обозначают как "промо-модели". Последние мотивировали посетителей баров в больших количествах покупать алкогольные напитки, в результате чего мужчины теряли контроль над собой и отдавали за покупки иногда по несколько сотен тысяч рублей. В ряде случаев один и тот же счет в результате действий злоумышленников оплачивался многократно.

Характерно, что напитки представляли собой контрафактный алкоголь, который выдавался за элитные марки. Производился он в гаражах в Калининском районе, где во вторник тоже прошли обыски.

Утверждается, что в деятельность ОПГ были вовлечены десятки людей, а с заявлениями в полицию обратилось 11 мужчин, отдавших злоумышленникам с августа прошлого по июнь нынешнего года в общей сложности свыше 10 млн рублей. При этом правоохранители считают, что в действительности потерпевших может быть в разы больше.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу (скриншот видео)