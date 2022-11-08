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Новости 13:59

"Повестка стала напряженной": Володин допустил увеличение количества пленарных заседаний в Госдуме

фото ЗакС политика "Повестка стала напряженной": Володин допустил увеличение количества пленарных заседаний в Госдуме

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предупредил 8 ноября коллег о том, что количество пленарных заседаний может вырасти с двух до трех в неделю, передает РИА "Новости". Он не исключил, что в подобном режиме нижняя палата парламента проработает до конца 2022 года.

"Четверг у нас — день пленарного заседания, и, обращаю внимание, скорее всего, мы так с вами будем работу строить в течение ноября и декабря", — приводит слова Володина информагентство.

Изменения в привычном графике спикер объяснил сложившейся ситуацией, которая потребует большей отдачи со стороны депутатского корпуса. "Повестка стала напряженной, нам необходимо посвятить себя вопросам законотворчества, но и без ущерба работать в регионах", — уточнил он.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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