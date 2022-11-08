С начала года из Петербурга выдворили почти две тысячи нелегальных мигрантов

Судебные приставы Главного управления ФССП по Петербургу выдворили за границы России 1 932 иностранца и лиц без гражданства с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства от 8 ноября.

Чаще всего из России выдворяют граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, также в нарушении сроков пребывания в стране были замечены граждане Нигерии, Кубы, Конго, Алжира, Камеруна и Египта. Все они признаны нарушителями миграционного законодательства России и лишены права въезда в страну в ближайшие пять лет, уточнили в службе судебных приставов.

Выдворением нарушителей миграционного законодательства приставы непрерывно занимаются с 2012 года. За это время в Петербурге они отправили из страны 16,5 тысяч нелегалов.