Петербургскому мундепу не дали помещение для встречи с жителями из-за "уровня базовой готовности"

Администрация Калининского района Петербурга отказалась предоставить муниципальному депутату МО "Гражданка" Вадиму Сафонову помещение для встречи с жителями. Ответ заместителя главы администрации Натальи Янус на обращение мундеп опубликовал в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

В документе Янус сообщила, что дать Сафонову помещение "не представляется возможным". Причина – указ президента России Владимира Путина о мерах в связи с введением военного положения в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, следует из ответа.

"В соответствии с указом президента РФ от 19.10.22 № 757 <...> на территории Санкт-Петербурга введен режим (уровень базовой готовности), в рамках которого осуществляется мероприятия по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности с целью повышения антитеррористической защищенности, в том числе пребывания людей", - написала Янус.

В разговоре с ЗАКС.Ру Сафонов рассказал, что на встрече с жителями хочет обсудить наиболее волнующие их вопросы: закон о комплексном развитии территорий, благоустройство и незаконную торговлю. Так как желающих много, а на улице уже холодно, мундеп решил попросить администрацию предоставить актовый зал одной из школ.

Сафонов напомнил, что в течение последних трех недель проходили встречи общественного штаба по КРТ и руководителя УФНС России по Петербургу Александра Гнедых с жителями района. Там никому указ Путина не мешал, отметил депутат.

- У нас филармония работает без каких-то ограничений, в Мариинском театре никаких ограничений я не припомню, недавно был футбольный матч на "Зенит-Арене"... Ну что это такое? Это в чистом виде издевательство. <...> Те встречи, которыми не могут управлять чиновники районной администрации, они постарались сорвать, - считает Сафонов.

Он добавил, что все же намерен провести встречу с жителями в другом месте. Где именно, мундеп пока не решил.

София Саттарова