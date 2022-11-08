Новый экотехнопарк под Гатчиной будет перерабатывать шины и пластик

В Гатчинском районе Ленобласти до конца 2024 года собираются построить экотехнопарк, на котором займутся переработкой старых автомобильных покрышек и изделий из пластика, передает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО). Он станет одним из восьми объектов по всей стране, которые появятся в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

"Соглашения с РЭО находятся на согласовании у инвесторов. В экопромышленном парке Ленобласти вся деятельность по созданию производств по утилизации отходов и виды предполагаемых к утилизации отходов будет заблаговременно согласовываться с администрацией Ленобласти", - рассказал руководитель компании Денис Буцаев.

Авторы идеи планируют создать около 350 рабочих мест и рассчитывают, что в 2024 году он принесет до 5 млрд рублей инвестиций, которые вложат предприятия-резиденты. С последними в рамках всего федпроекта заключили почти три десятка соглашений.