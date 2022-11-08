Эсеры внесли в Госдуму законопроект об этнокультурном туризме

Фракция справедливороссов в Государственной думе внесла на рассмотрение коллег инициативу, вводящую в законодательство понятие этнокультурного туризма и представляющую собой поправки к федеральному закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". С точки зрения авторов документа, пришло время выделить такого рода досуг в особый подвид туризма.

"Отсутствует даже законодательно установленная система оснований классификации видов туризма, в результате чего не исключаются случаи рассмотрения этнокультурного/этнического/этнографического туризма в одном ряду, например, с организованным и самодеятельным; внутренним, въездным и выездным; автомобильным или железнодорожным", - говорится в пояснительной записке к документу.

По наблюдениям депутатов, этнокультурный туризм в России концентрируется прежде всего на традиционном жизненном укладе коренных народов. Справедливороссы считают, что поправки в случае их принятия укрепят самобытность народов и одновременно сохранит их во всем многообразии.