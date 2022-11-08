На севере Петербурга ради строительства школы снесут гаражи

На улице Академика Константинова в Петербурге построят новую школу на 1125 детей. Городское правительство выделило под нее участок земли площадью 26 тысяч кв. метров.

Как сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом, придется снести имущество гаражного кооператива, который занимает место без разрешения. Год назад чиновники в одностороннем порядке расторгли договор с кооперативом.

В настоящее время его участников информируют о необходимости освободить территорию. Представители профильного комитета считают, что у руководства организации и владельцев гаражей есть достаточно времени, чтобы выполнить это условие. В противном случае территорию очистят принудительно силами ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества".