Мизулина-младшая пожалуется в органы на тиктокера, спародировавшего солдата

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина возмутилась видеороликом, который снял, опубликовал и впоследствии удалил популярный тиктокер Nekoglai. На видеозаписи он обыгрывал батальную сцену, изображая российского военнослужащего, который попал под обстрел неприятеля. Общественница, обругав блогера, сочла, что тот глумится над героизмом соотечественников.

"Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Теперь она обещает написать заявление в Генпрокуратуру и полицию, поскольку усматривает в описанном контенте признаки уголовного преступления. Мизулина считает, что действия блогера подпадают под статью 280.3 УК (дискредитация армии), по которой в России можно получить до трех лет заключения.

Фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте