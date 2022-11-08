Немобилизованный петербуржец через суд добивается права на выезд из России

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал административное заявление Андрея Калягина об оспаривании действий военкомата, рассказала 8 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

Петербуржец поведал, что не получал повесток по мобилизации, однако при этом пограничники трижды не выпустили его из России. "Сотрудниками КПП "Екатеринбург — аэропорт" истцу было выдано уведомление, в соответствии с которым его право выезда ограничено решением комиссариата Выборгского района г. Санкт-Петербурга сроком до особого распоряжения", — пересказала показания Калягина судебная пресс-служба. Самого истца она описала так: "Калягину 27 лет, он солдат, оператор ЭВМ с категорией годности "В"".

Истец доказывает, что в силу состояния его здоровья никаких решений о его мобилизации "не принималось и не могло быть принято". В связи с этим запрет на выезд из страны он полагает незаконным и добивается его отмены. Также он просит суд обязать военкомат направить в пограничную службу сведения о незаконности запрета на выезд. Материалы дела переданы судье.