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Новости 19:05

Немобилизованный петербуржец через суд добивается права на выезд из России

фото ЗакС политика Немобилизованный петербуржец через суд добивается права на выезд из России

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал административное заявление Андрея Калягина об оспаривании действий военкомата, рассказала 8 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

Петербуржец поведал, что не получал повесток по мобилизации, однако при этом пограничники трижды не выпустили его из России. "Сотрудниками КПП "Екатеринбург — аэропорт" истцу было выдано уведомление, в соответствии с которым его право выезда ограничено решением комиссариата Выборгского района г. Санкт-Петербурга сроком до особого распоряжения", — пересказала показания Калягина судебная пресс-служба. Самого истца она описала так: "Калягину 27 лет, он солдат, оператор ЭВМ с категорией годности "В"".

Истец доказывает, что в силу состояния его здоровья никаких решений о его мобилизации "не принималось и не могло быть принято". В связи с этим запрет на выезд из страны он полагает незаконным и добивается его отмены. Также он просит суд обязать военкомат направить в пограничную службу сведения о незаконности запрета на выезд. Материалы дела переданы судье.


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