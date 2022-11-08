Минтруд рассчитывает, что в следующем году рост зарплат опередит рост инфляции

На совещании с участием президента Владимира Путина глава Минтруда Антон Котяков представил экономические прогнозы на 2023 год, согласно которым рост зарплат должен будет превысить рост инфляции, передает "Интерфакс".

"Что касается ситуации с оплатой труда, то по итогам года ожидается повышение заработной платы по экономике", - поделился чиновник своим соображением.

В свою очередь, Путин надеется, что инфляция уже в первом квартале будущего года упадет до 5% или даже ниже.

"Рассчитываем, что по мере снижения инфляции, а такая тенденция фиксируется на протяжении последних месяцев, картина будет меняться - и меняться должна к лучшему", - рассказал Путин, признав, что пока динамика обратная и что зарплаты не поспевают за ростом цен.

В ходе разговора, который велся по видеоконференцсвязи, Котяков также заявил, что МРОТ должен в ближайшие три года на 10% превысить прожиточный минимум. Министр напомнил, что в прошлом году МРОТ впервые вырос значительнее, чем прожиточный минимум.

Отметим, что на прошлой неделе Росстат, анализируя потребительские цены, зафиксировал инфляцию на уровне 10,71% по отношению к началу года.