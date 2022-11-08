Популярность круизов в Кронштадт в полтора раза превысила ожидания чиновников

В навигационный сезон 2022 года по воде Кронштадт посетило более 104 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба петербургского комитета по развитию туризма. При этом в Смольном рассчитывали, что результат, оказавшийся рекордным за все последние годы, будет в полтора раза скромнее. Большая часть пассажиров (56 тысяч) воспользовалась скоростными "Метеорами", а остальные добирались на двухпалубных теплоходах.

"Уже в следующем году на линию выйдет первая пара катамаранов нового проекта "Котлин". Кроме того, рассчитываем начать строить современное экскурсионное судно, которое сделает морские прогулки в акватории Котлина еще более приятными", - рассказала глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

В прошлом году, во многом из-за связанных с пандемией ограничений, за весь сезон позволили себе круиз на остров Котлин только 23 тысячи человек (в 4,5 раза меньше).