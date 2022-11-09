Умер бывший полпред в СЗФО Черкесов

Генерал-полковник полиции Виктор Черкесов скончался в Петербурге в возрасте 72 лет 8 ноября, сообщил "Росбалт"*. Позже свои соболезнования близким ушедшего выразил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Черкесов окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1973 году, за два года до Владимира Путина. Работал в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. В 1992-1998-х годах работал начальником регионального управления сначала Министерства безопасности, затем Федеральной службы безопасности.

С августа 1998 года – заместитель директора ФСБ. На эту должность его назначил возглавлявший службу Путин. Черкесов работал в избирательном штабе Путина во время президентской кампании 2000 года. После выборов стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

С 2003 года возглавлял сначала Госнаркоконтроль, а затем ФСКН. В 2008–2010 гг. Черкесов руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. С 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы от КПРФ. Работал первым зампредом думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

*Минюст включил "Росбалт" в реестр СМИ-иностранных агентов