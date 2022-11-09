Смольный определился, каким авиакомпаниям готов предоставить субсидии

Члены петербургского правительства выбрали четыре авиакомпании, которым предоставят субсидии из городского бюджета на региональные перевозки в 2022 году, пишет "Фонтанка".

Этими компаниями стали ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии", АО Авиационная компания "РусЛайн", АО "Авиакомпания АЗИМУТ" и АО "Ред Вингс". С ними будут подписаны соглашения о субсидировании ряда маршрутов, связывающих Петербург с такими городами, как: Иваново, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Нарьян-Мар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Саранск, Брянск, Калуга, Элиста, Апатиты, Тобольск.

Перевозчиков субсидируют на сумму в 151 млн рублей.

Деньги авиакомпаниям Смольный выделяет ежегодно. В 2021-м на эти цели выделяли 46 млн рублей. Суть принимаемых мер состоит в том, чтобы перевозчики получили компенсации за недополученные доходы из-за рейсов по субсидируемым направлениям.