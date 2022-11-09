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Выборы - 2022

Новости 10:57

Смольный определился, каким авиакомпаниям готов предоставить субсидии

фото ЗакС политика Смольный определился, каким авиакомпаниям готов предоставить субсидии

Члены петербургского правительства выбрали четыре авиакомпании, которым предоставят субсидии из городского бюджета на региональные перевозки в 2022 году, пишет "Фонтанка".

Этими компаниями стали  ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии", АО Авиационная компания "РусЛайн", АО "Авиакомпания АЗИМУТ" и АО "Ред Вингс". С ними будут подписаны соглашения о субсидировании ряда маршрутов, связывающих Петербург с такими городами, как: Иваново, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Нарьян-Мар, Тамбов, Ханты-Мансийск, Саранск, Брянск, Калуга, Элиста, Апатиты, Тобольск.

Перевозчиков субсидируют на сумму в 151 млн рублей.

Деньги авиакомпаниям Смольный выделяет ежегодно. В 2021-м на эти цели выделяли 46 млн рублей. Суть принимаемых мер состоит в том, чтобы перевозчики получили компенсации за недополученные доходы из-за рейсов по субсидируемым направлениям.


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