ФАС хочет отменить регулирование тарифов для топливной заправки в Пулково

Федеральная антимонопольная служба решила отказаться от практики госрегулирования тарифов топливно-заправочных компаний (ТЗК), работающих в аэропорту Пулково. Проект соответствующего приказа, на который обратил внимание "Интерфакс", размещен на официальном портале проектов нормативых актов и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

"Изменить государственное регулирование деятельности (не применять ценовое регулирование) на услуги субъектов естественных монополий по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом и хранению авиационного топлива в аэропорту Санкт-Петербург ("Пулково") в отношении: ООО "РН-Аэро", АО "Аэрофьюэлз", АО "Совэкс"", - гласит текст документа.

От перечисленных компаний требуют вести единую тарифную политику, не ставить одних клиентов в более выгодное по сравнению с другими положение, а также исключить необоснованные отказы в предоставлении услуг.

Ранее ФАС рассматривала проблему с противоположных позиций, наоборот, выступая за госрегулирование тарифов на заправке в Пулково: такой приказ в прошлом году зарегистрировал Минюст.

Примечательно, что упомянутое выше ООО "РН-Аэро" работает в качестве оператора "Роснефти", а акционерным обществом "Совэкс" в прошлом году владели АО "Газпромнефть-Аэро" и ООО "ЛУКОЙЛ-Аэро".