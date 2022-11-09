Петербург и Самарканд подписали план развития взаимного сотрудничества

В ходе деловой поездки в Узбекистан петербургский градоначальник Александр Беглов заключил с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым соглашение о развитии двустороннего сотрудничества, информирует пресс-служба Смольного.

Беглов и Турдимов поговорили о перспективах кооперации в сферах труда и занятости, а также культуры. Губернатор Северной столицы напомнил, что в этом году в городе на Неве учредили координационный совет по международной трудовой миграции, который предоставляет услуги по обеспечению занятости и обучению профессиональным и деловым навыкам.

Также Беглов заявил, что намерен оказать визит в Самаркандский областной библиотечно-информационный центр.

Турдимову он предложил подумать над проведением дней Самаркандской области в Петербурге в следующем году.