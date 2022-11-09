Петербургские депутаты хотят обратиться к Колокольцеву и Мурашко из-за передачи данных стоящих на учете в ПНД людей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 9 ноября в первом чтении одобрили обращение к главе МВД Владимира Колокольцеву и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Парламентарии в документе напомнили про стрельбу в школе Ижевска. Это организовал состоящий на учете в психоневрологическом диспансере мужчина, отметили со ссылкой на СМИ депутаты.

По их информации, ПНД направляют в МВД данные о стоящих на учете лицах только раз в год и не сообщают о смене ими места жительства. Депутаты Петербурга предлагают изменить эту норму внутренней инструкции: направлять информацию раз в месяц или в течение месяца при изменении данных.

У парламентариев возникли вопросы к этичности передачи личных данных пациентов. Всеволод Беликов на это напомнил, что такие требования уже есть, но они подаются раз в год – это и стоит исправить.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что цель документа понятна, но не средства. По его мнению, стоит заняться контролем за оборотом оружия. Он отметил, что стрелок из Ижевска состоял на учете в ПНД, но все же был с оружием. В данном случае передача его данных в МВД не помогла, считает Вишневский.

"Яблочник" также напомнил, что существует медицинская тайна. Он поинтересовался у соавтора документа, депутата от "Единой России" Всеволода Беликова, считает ли тот необходимым защищать эту тайну. Единоросс ответил отрицательно. Вишневский на это напомнил, что Конституция считает иначе.

София Саттарова