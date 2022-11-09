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Новости 12:52

ЗакС Петербурга намерен расширить меры поддержки сельскохозяйственного производства

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга намерен расширить меры поддержки сельскохозяйственного производства

Законодательное собрание Петербурга 9 ноября в первом чтении рассмотрело законопроект об изменении документа о продовольственной безопасности и поддержке сельскохозяйственного производства города, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Проект закона подготовили депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Павел Крупник, Антон Рудаков и Денис Четырбок.

Они предлагают добавить в список основных направлений безопасности и поддержки пункт о мерах по защите "интересов отечественных организаций оптового продовольственного комплекса" Петербурга. Какие именно меры, в документе не указано.

Этот момент уточнила у Беликова вице-спикер ЗакСа и депутат от "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина. Единоросс ответил, что речь идет о финансовой, информационной и консультационной поддержке.

- Мы не говорим о конкретном проекте, мы говорим о возможности установления мер дополнительной поддержки через законы и нормативные акты, - сказал Беликов.

По его словам, в новых документах будет учтен опыт других субъектов России.

София Саттарова


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