Членов Общественного штаба по КРТ попросили сдать телефоны и сумки перед встречей с Бельским

Вечером 8 ноября спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский встретился в своем кабинете с группой активистов, которые входят в Общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий. Встречу инициировали активисты для обсуждения отдельных разногласий, возникших в работе штаба.

По словам участников переговоров, еще накануне их предупредили, что нельзя будет делать фото и снимать видео. Непосредственно в приемной Бельского им велели оставить сумки и телефоны на столе и заходить в кабинет к спикеру без этих вещей.

О просьбе сдать телефоны первым написал активист Центрального района Ярослав Костров в отчете для своего Telegram-канала. Информацию ЗАКС.Ру подтвердила муниципальный депутат МО "Большая Охта" Манефа Королева.

Позже активистка Фрунзенского района Татьяна Атанасова по памяти составила "стенограмму" обсуждения. Ее опубликовали в нескольких чатах и каналах противников КРТ, а также в группе депутата Королевой "ВКонтакте".

Судя по опубликованным записям, Бельский согласился с тем, что мероприятия, связанные с обсуждением КРТ, должны начинаться не раньше 18:00. Ранее в штабе звучало недовольство назначением встреч на рабочее время. Спикер также обещал улучшить информирование о работе штаба, следует из "стенограммы". Кроме того, он заявил, что в будущем принцип работы штаба может "трансформироваться" и на другие законы, следует из записей участницы встречи.

Костров просил убрать из рабочей группы депутатов ЗакСа Валерия Гарнеца и Бориса Вишневского. Бельский на это ответил отрицательно.