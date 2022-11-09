С июля сладкие напитки будут облагаться акцизным сбором

Старт обложения акцизом напитков, содержащих сахар, решили перенести на полгода, передает РИА "Новости". Идею поддержал бюджетный комитет Госдумы. Таким образом, сбор в размере 7 рублей с каждого литра начнет взыматься с 1 июля следующего года, следует из поправок профильного комитета.

Под новый акциз подпадут продающиеся в упаковке напитки, "в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед, и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка". Обложение новым сбором не коснется соков, нектаров, морсов, сиропов, кваса, киселя, молочной продукции и алкогольной продукции крепче 0,5%.

Впервые о новом сборе в правительстве заговорили еще в 2016 году. В прошлом году Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против введения нового акциза, предположив, что мера приведет к падению производства безалкогольных напитков.